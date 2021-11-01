"Відповідь була дивною": Кличко розповів, як просив допомогу у Кабміну

Епідемія коронавірусу вимагає координації між центральною владою та місцевою владою в Україні така координація потрібна для того, щоб ефективно боротися з поширенням по країні коронавірусу SARS-CoV-2. Про це повідомив у програмі "черговий по країні" мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Україна 24.

Кличко повідомив, що, коли Київ перший раз закривався на локдаун, і вперше в історії зупинило роботу метро, він як столичний голова намагався взаємодіяти з урядом України, проте отримав з Кабміну несподівану відповідь.

"Я хотів би нагадати, така дивна ситуація сталася, коли місто Київ закрилося на локдаун. Вперше в історії ми припинили рух київського метро у зв'язку з локдауном, і в цей момент уряд додає ще 10 додаткових поїздів в різні регіони України. Коли я звернувся до прем'єр-міністра, тому що ми намагаємося зробити все для того, щоб поширення цієї хвороби не відбувалося, а все робиться навпаки, відповідь дуже дивна отримав - якщо ви не можете впоратися з цією проблемою, ми вас звільнимо. Ну, забули, що звільнити - мене кияни обрали і тільки кияни можуть звільнити Київського міського голову. Це перше. Друга складова. Дійсно, нам зараз в цей момент потрібно однозначно працювати разом в тому, що ці виклики, які на сьогодні є, і місцева влада і центральна повинні об'єднуватися", - сказав Кличко.

Віталій Кличко також розповів, в якій ситуації у сфері охорони здоров'я сьогодні знаходиться Київ.