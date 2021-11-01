Біткоїни за їжу: одна з найбільших мереж фастфуду роздає криптовалюту

У США любителі фастфуду можуть стати власниками криптовалют. Мережа ресторанів швидкого харчування Burger King потішить своїх американських клієнтів досить привабливою акцією – у ресторанах готові роздавати біткоїни, повідомляє Обозреватель.

На сайті компанії повідомили, що спільно з однією з відомої криптовалютної платформи Robinhood збираються роздати учасникам своєї програми лояльності Burger King's Royal Perks щедрі подарунки. У призовому фонді:

20 токенів Bitcoin (приблизно на $1,22 млн);

200 Ethereum (близько $860 тис.);

2 млн Dogecoin (приблизно $540 тис.).

Щоб взяти участь у розіграші, клієнтам Burger King необхідно зареєструватись у клієнтській програмі та до 5 листопада 2021 року зробити покупку в одному з ресторанів швидкого харчування на території США. За підрахунками компанії, біткоїн отримав кожен 100-тисячний покупець.

Вартість одного біткоїну 1 листопада перевищувала $61 тис., "ефіру" – $4,3 тис., а ціна підтримуваного засновником Tesla Ілоном Маском Dogecoin – $0,27. Варто зазначити, що компанія досить прогресивно ставиться до криптовалют – із 2019 року в деяких її ресторанах приймають оплату в біткоїнах.