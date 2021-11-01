Саудівська Аравія почала будівництво міста майбутнього без машин

Саудівська Аравія розпочала будівництво нового лінійного міста The Line, яке має протягнутися на 170 км від узбережжя Червоного моря до столиці провінції Табук, повідомляє Турецкая телерадиокомпания.

Перших мешканців і туристів футуристичний мегаполіс почне приймати вже в 2024 році, заявив в інтерв'ю Bloomberg Надмі аль-Наср, голова проекту Neom, частиною якого є будівництво The Line. Назва «Неом» включає частину Neo («новий») і першу літеру арабського слова «мустакбаль» («майбутнє»).

Наразі проект знаходиться на ранньому етапі і не завершено «навіть 1%» від усіх робіт, необхідних для планування та будівництва міста, зазначив співрозмовник агентства. За словами Надмі аль-Насра, будівельні роботи, що почалися, – це в основному «переміщення піску і гір» для прокладання підземної транспортної інфраструктури. Планується, що 170-кілометровий мегаполіс будуватимуть не з однієї точки, а одразу з двох його кінців, додав глава Neom. На об'єкті, за його оцінкою, вже працюють та живуть понад 1500 будівельників.

Одним із наступних кроків може стати затвердження правил, які регулюватимуть Neom як «вільну зону» із законами, відмінними від решти Саудівської Аравії, заявив Надмі аль-Наср. За його прогнозом, це може статися вже у першому кварталі наступного року.

Кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман презентував проект лінійного міста майбутнього на початку 2021 року. Згідно з ним, на будівництво мегаполісу витратять $500 млрд. У місті не буде доріг і автомобілів: весь транспорт буде підземним та швидкісним. Завдяки розвиненій транспортній системі з кінця в кінець місто можна буде перетнути за 20 хвилин. Енергію The Line отримуватиме лише з відновлюваних джерел. Місто розраховане на проживання 1 млн осіб.

Як зазначає Bloomberg, саудівський принц має намір перетворити регіон на північно-західному узбережжі Червоного моря на технологічний хаб, який втілить у собі його бачення щодо поступової відмови від нафтової економіки на користь високих технологій, послаблення соціальних обмежень та збільшення іноземних інвестицій.

Проект Neom, втім, зіткнувся з критикою з боку експертів та спостерігачів, багато з яких сумніваються в його здійсненні, посилаючись на минулі невдалі спроби створення вільних економічних зон. Невдоволення громадськості викликав і процес переселення місцевого населення, який обернувся насильством та арештами.

«Тисячі людей з племен жили тут століттями, а зараз їх виселяють, – писав у своїй колонці The New York Times відомий американський журналіст-близькосхідник Роберт Уорт. – Один із представників племен записав відео, яке дуже відрізняється від відео Мухаммеда бін Салмана».

Крім того, після вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі з Neom вийшли кілька важливих учасників, включаючи британського архітектора Нормана Фостера.