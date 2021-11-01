Саудівська Аравія почала будівництво міста майбутнього без машин

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Саудівська Аравія розпочала будівництво нового лінійного міста The Line, яке має протягнутися на 170 км від узбережжя Червоного моря до столиці провінції Табук, повідомляє Турецкая телерадиокомпания.

Перших мешканців і туристів футуристичний мегаполіс почне приймати вже в 2024 році, заявив в інтерв'ю Bloomberg Надмі аль-Наср, голова проекту Neom, частиною якого є будівництво The Line. Назва «Неом» включає частину Neo («новий») і першу літеру арабського слова «мустакбаль» («майбутнє»).

Наразі проект знаходиться на ранньому етапі і не завершено «навіть 1%» від усіх робіт, необхідних для планування та будівництва міста, зазначив співрозмовник агентства. За словами Надмі аль-Насра, будівельні роботи, що почалися, – це в основному «переміщення піску і гір» для прокладання підземної транспортної інфраструктури. Планується, що 170-кілометровий мегаполіс будуватимуть не з однієї точки, а одразу з двох його кінців, додав глава Neom. На об'єкті, за його оцінкою, вже працюють та живуть понад 1500 будівельників.

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Одним із наступних кроків може стати затвердження правил, які регулюватимуть Neom як «вільну зону» із законами, відмінними від решти Саудівської Аравії, заявив Надмі аль-Наср. За його прогнозом, це може статися вже у першому кварталі наступного року.

Кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман презентував проект лінійного міста майбутнього на початку 2021 року. Згідно з ним, на будівництво мегаполісу витратять $500 млрд. У місті не буде доріг і автомобілів: весь транспорт буде підземним та швидкісним. Завдяки розвиненій транспортній системі з кінця в кінець місто можна буде перетнути за 20 хвилин. Енергію The Line отримуватиме лише з відновлюваних джерел. Місто розраховане на проживання 1 млн осіб.

Як зазначає Bloomberg, саудівський принц має намір перетворити регіон на північно-західному узбережжі Червоного моря на технологічний хаб, який втілить у собі його бачення щодо поступової відмови від нафтової економіки на користь високих технологій, послаблення соціальних обмежень та збільшення іноземних інвестицій.

Проект Neom, втім, зіткнувся з критикою з боку експертів та спостерігачів, багато з яких сумніваються в його здійсненні, посилаючись на минулі невдалі спроби створення вільних економічних зон. Невдоволення громадськості викликав і процес переселення місцевого населення, який обернувся насильством та арештами.

«Тисячі людей з племен жили тут століттями, а зараз їх виселяють, – писав у своїй колонці The New York Times відомий американський журналіст-близькосхідник Роберт Уорт. – Один із представників племен записав відео, яке дуже відрізняється від відео Мухаммеда бін Салмана».

Крім того, після вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі з Neom вийшли кілька важливих учасників, включаючи британського архітектора Нормана Фостера.

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