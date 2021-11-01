СБУ за жовтен нейтралізувала більше 50 кібератак на держоргани
Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки протягом жовтня нейтралізували 57 кібератак. Усі вони були направлені на системи органів державної влади, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
"Це відбулося через безпосередній аналіз понад 28 000 критичних подій інформаційної безпеки, виявлених у поточному місяці", - пише пресслужба СБУ.
Зазначається, що основними кіберзагрозами були:
- З'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);
- Спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);
- Атаки на веб-додатки (Web App Attack);
- Шкідливе програмне забезпечення (Malware).
Зазначається, що на базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки встановлена система управління подіями інформаційної безпеки, яка контролює стан інформаційної безпеки в реальному часі.
Водночас потенційно критичні події обробляються аналітиками безпеки, що дозволяє оперативно запобігати загрозам.