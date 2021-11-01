Депутат Одеської обласної ради Антов Трифон від фракції "За майбутнє" закликав українців фотографувати літаки, які нібито розпилюють хімічні речовини, з допомогою яких заражають людей COVID-19, повідомляє Обозреватель.

Він оприлюднив фейк про те, що нібито Всесвітня організація охорони здоров’я використовує авіацію для поширення "хімічного отруєння із симптомами пневмонії".

Про це Трифон написав на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що "багато людей із сіл дзвонять, що бачили такі літаки з цими викидами", а також чули "дивний запах хімії".

Літаки, хімтрейли та коронавірус: депутат Одеської облради розповсюджував фейки про COVID-19 у мережі. Фото. Джерело: Скриншот поста із Facebook Антова Трифона

Літаки, хімтрейли та коронавірус: депутат Одеської облради розповсюджував фейки про COVID-19 у мережі. Фото. Джерело: Скриншот поста із Facebook Антова Трифона

Літаки, хімтрейли та коронавірус: депутат Одеської облради розповсюджував фейки про COVID-19 у мережі. Фото. Джерело: Скриншот поста із Facebook Антова Трифона

Зазначимо, конспірологи вірять, що з літаків таємно розпорошують коронавірус. Вони вважають, що при цьому в небі лишається отруйний слід — хімтрейл.

Але якщо подібним теоріям конспірологів ніхто вже не дивується і вони викликають хіба що глузливу посмішку, то ставлення до цього депутата Одеської обласної ради викликало гостру критику з боку користувачів.

Одні дописувачі порадили Трифону одягти "шапочку з фольги і не виходити з дому".

Скриншот коментарів до поста Антова Трифона у Facebook

Літаки, хімтрейли та коронавірус: депутат Одеської облради розповсюджував фейки про COVID-19 у мережі. Фото. Джерело: Скриншот коментарів до поста Антова Трифона у Facebook

Інші закликали до здорового глузду, запитуючи, навіщо ВООЗ вдаватися до такого затратного методу, якщо є набагато простіший.

Скриншот коментарів до поста Антова Трифона у Facebook

Скриншот коментарів до поста Антова Трифона у Facebook

Ще інші відверто глузували над розумовими здібностями депутата.

Скриншот коментарів до поста Антова Трифона у Facebook

Скриншот коментарів до поста Антова Трифона у Facebook

Втім, знайшлись і ті, хто вірить у теорію конспірологів. Вони називають ковід хімічною пневмонією і заявляють, що людей отруюють по всьому світу. На доказ до своїх коментарів прикріпляють такі ж фейки.

Скриншот коментарів до поста Антова Трифона у Facebook

Скриншот коментарів до поста Антова Трифона у Facebook

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