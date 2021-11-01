Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Греції

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом на полях Конференції Організації Об'єднаних Націй (ООН) з питань зміни клімату, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наші країни останнім часом продемонстрували яскравий приклад успішної співпраці у боротьбі з пожежами у Греції. Україна завжди готова прийти на допомогу партнерам" , - зазначив Зеленський.

Зазначається, що окрему увагу сторони приділили питанням європейської та євроатлантичної інтеграції України. Зеленський наголосив на важливості визнання європейської перспективи України для успіху процесу трансформації. Висловлено сподівання, що Греція буде серед тих держав, які підтримають європейську перспективу України.

Глава держави подякував Греції за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та участь в установчому саміті Кримської платформи.

"Розраховуємо, що Греція активно приєднається до роботи Кримської платформи" , – зазначив президент.

Водночас, Зеленський поінформував грецького прем'єра про ситуацію з безпекою на Донбасі та стан переговорів у рамках Нормандського та Мінського форматів.

Також співрозмовники обмінялися інформацією про ситуацію з пандемією COVID-19 в обох країнах та кроки по її подоланню.

Сторони обговорили заходи політичного діалогу на найближчий період та шляхи активізації двосторонньої співпраці у сферах взаємного інтересу.

Крім того, домовились про обмін візитами для активізації двосторонньої взаємодії.