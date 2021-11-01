Міністр-інвалід не змогла потрапити на кліматичний саміт у Глазго

Міністр енергетики Ізраїлю Карін Ельхарар не змогла потрапити на кліматичний саміт у шотландському Глазго через недоступність заходу для людей в інвалідних візках, повідомляє Лента.Ру.

Спеціальну машину міністра не пропустили через усі пункти охорони, а запропоновані організаторами саміту шатли для пересування не були обладнані відповідним чином, внаслідок чого голова відомства не змогла дістатися місця проведення зустрічей, запланованих у рамках роботи ізраїльської делегації. Зазначається, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет, який також бере участь у саміті, пообіцяв, що простежить, щоб Ельхарар забезпечили можливість відвідати всі заходи.

У своєму Twitter-акаунті ізраїльський міністр зазначила, що сумно бачити, як ООН, яка просуває доступність середовища для людей з обмеженими можливостями, не може забезпечити подібну доступність на своїх заходах.