Зеленський похвалився першим контактом із президентом Анголи
На полях конференції ООН зі зміни клімату в Глазго Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Анголи Жуаном Лоренсу.
"Провів зустріч з Президентом Анголи. Це був перший контакт глав держав з часу встановлення дипломатичних відносин між Україною та Анголою в 1994 році. Домовилися з Жуаном Лоренсу про посилення співпраці між нашими країнами та наповнення її конкретним практичним змістом, зокрема в економіці", — написав Зеленський у Twitterі.
В рамках візиту Володимир Зеленський також провів зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель прем'єр-міністрами Канади Джастіном Трюдо та Греції Кіріакосом Міцотакісом.