Зеленський похвалився першим контактом із президентом Анголи

На полях конференції ООН зі зміни клімату в Глазго Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Анголи Жуаном Лоренсу.

"Провів зустріч з Президентом Анголи. Це був перший контакт глав держав з часу встановлення дипломатичних відносин між Україною та Анголою в 1994 році. Домовилися з Жуаном Лоренсу про посилення співпраці між нашими країнами та наповнення її конкретним практичним змістом, зокрема в економіці" , — написав Зеленський у Twitterі.

Провів зустріч з Президентом Анголи. Це був перший контакт глав держав з часу встановлення дипломатичних відносин між ???????? та ???????? в 1994 році. Домовилися з @jlprdeangola про посилення співпраці між нашими країнами та наповнення її конкретним практичним змістом, зокрема в економіці. pic.twitter.com/5WEZKoeHAM — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2021

В рамках візиту Володимир Зеленський також провів зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель прем'єр-міністрами Канади Джастіном Трюдо та Греції Кіріакосом Міцотакісом.