На Черкащині викрили криптоферму

Служба безпеки України (СБУ) викрила в Черкаській області велику підпільну криптоферму. Злочинці викрадали електроенергію в промислових масштабах, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

За попередніми оцінками фахівців, підпільні майнери завдали збитків державі на суму понад 6 млн гривень. Викраденої ними електроенергії вистачило б для освітлення більше десятка квартир протягом декількох років.

Співробітники СБУ встановили, що підпільну криптоферму організували місцеві підприємці. Для майнінгу вони орендували складські приміщення. У них вони розмістили обладнання для видобутку криптовалют, яке несанкціоновано підключили до електромереж ВАТ "Черкасиобленерго".

В ході проведення оперативних заходів та слідчих дій правоохоронці виявили "виробничі" потужності підпільної криптоферми та інші докази незаконної діяльності.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 188-1 (викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання) КК. Слідчі дії тривають. Їх мета - встановити всіх причетних до організації нелегального бізнесу.