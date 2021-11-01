Українці масово скаржаться на грузинських прикордонників через затримки, — Денісова

Громадяни України все частіше скаржаться на тривалість процедури контролю за в'їздом до Грузії. Масово скарги почали надходити з жовтня 2021 року, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила в Telegram уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час зустрічі з послом Грузії в Україні Георгієм Закарашвілі. Денісова зазначила, що зустрілася із дипломатом з особистої ініціативи.

"Занепокоєна, що починаючи з жовтня 2021 року на адресу Посольства України в Грузії надходять численні звернення громадян України щодо тривалого проходження процедури прикордонного контролю при в’їзді в Грузію та примусового повернення на територію України" , — написала вона.

Омбудсмен зазначила, що випробувала це на собі 26 жовтня під час в'їзду до Грузії з метою відвідування громадянина України, голови виконкому Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі. При цьому служба прикордонного контролю не давала жодних пояснень та не враховувала наявність дипломатичного паспорта.

Крім того, як зазначила Денісова, грузинська сторона без пояснень не дозволила в'їхати до країни громадянам України адвокату Євгену Грушовцю, керівнику Офісу Міхеїла Саакашвілі Марії Барабаш, журналістам Дмитру Гордону та Олесі Бацман. Документи їм повернули лише у літаку на зворотному рейсі до Києва.

На зустрічі також було обговорено питання стану здоров'я Міхеїла Саакашвілі. Денісова закликала грузинську владу надати йому належну медичну допомогу та зробити все можливе для дотримання права на життя.