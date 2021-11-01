Міноборони вважає повідомлення про скупчення військ РФ на кордоні інфопровокацією

Повідомлення американської газети The Washington Post із посиланням на анонімних чиновників про те, що на кордоні України знову концентруються війська Росії, в Україні розцінюють як вдалу інформаційно-психологічну операцію, яку провела Москва, повідомляє Сьогодні.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр на програмі "Свобода слова" на телеканал ICTV.

"Головне управління розвідки України станом на сьогодні не фіксує переміщення військ чи якогось нетипового збільшення чи наближення військ на кордоні України. Те, що відбувається, трактується як планові заходи у межах переміщення військ після завершення навчань. І не поодинокі випадки, які ми фіксуємо – перед якимись міжнародними зустрічами посилюється та чи інша інформація та з'являються інформаційні провокації. Це інформаційно-психологічні операції, які робить Росія і тому нескінченно відбувається поширення інформації, яка не відповідає дійсності. Ми намагаємося вчасно реагувати та її спростовувати" , – заявила Ганна Маляр.

Представник військового відомства також повідомила, що до того, як потрапити до преси, подібна інформація мала б з'явитися у керівництва країни, яке б і зробило відповідну заяву.