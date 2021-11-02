2 листопада 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються День "Станьте екстрасенсом", День всіх душ, Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, День динамічної нешкідливості, повідомляє УНІАН.

В Японії - День колготок, в Білорусі - День пам'яті предків, в США - День "Плануйте свою епітафію", День штату Огайо, День "Шукайте кола", День фаршированих яєць, День виборів, в Киргизстані - День працівника культури, в Латинській Америці - День мертвих, в Австралії - Кубок Мельбурна, на Маврикії - День прибуття індійців.

Пам'ятні дати 2 листопада, річниці та події

У цей день в 1849 році в Севастополі було відкрито будівлю морської бібліотеки, вентиляційна шахта якої - "Вежа вітрів" - збереглася до наших днів.

У 1948 році Маргарет Чейз Сміт стала першою обраною до Сенату США жінкою.

У 1959 році хокейний воротар Жак Плант з "Монреаль Канадієнс" після того як шайба, кинута гравцем "Нью-Йорк Рейнджерс" Енді Батгейтом, в черговий раз потрапила йому в обличчя, покинув лід і після накладення семи швів повернувся на майданчик в масці. Він її сам виготовив зі склопластику і гуми.

У 1988 році "черв'як", запущений студентом Робертом Моррісом, був виявлений в Массачусетському технологічному інституті. Вірус вразив комп'ютерну мережу ARPANET, виводячи вузли з ладу. Студент потрапив під суд, був оштрафований і умовно засуджений.

У 1993 році рішення про посвячення жінок в духовний сан англіканської церкви було схвалено палатою лордів британського парламенту.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 2 листопада вшановує пам'ять святого великомученика Артемія Антіохійського. Інші назви свята: "Артемій", "День отаманів", "День поминання всіх покійних". У цей день люди повинні поминати тих, хто пішов з життя.

Що сьогодні не можна робити

Потрібно бути спокійним, за будь-яку злобу і агресію піде покарання. Не купуйте їжу з рук - можете отруїтися. Не позичайте грошей, якщо хочете, щоб борг вам повернули.

Прикмети на 2 листопада

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

дерева скинули все листя - до снігопаду;

вранці іній на деревах - до неврожайного року.

Іменини 2 листопада

Іменини у Артемія, Миколи, Германа, Івана, Леоніда, Олександра, Михайла, Петра, Павла, Герасима та Ірини.

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева.