ГБР розслідує загибель солдата-строковика

В одній із військових частин у Дніпропетровській області загинув солдат строкової служби. Про це поінформувала пресслужба Держбюро розслідувань, повідомляє Ліга.net.

Співробітники ДБР проводять досудове розслідування за фактом смерті солдата строкової служби однієї з військових частин у Дніпропетровській області.

За даними Бюро, солдата у непритомному стані з черепно-мозковою травмою виявили біля казарми 31 жовтня 2021 року. Він був госпіталізований і 1 листопада помер у лікарні.

Слідчі ДБР виїхали до військової частини для з'ясування обставин трагедії та проведення необхідних слідчих дій.

Досудове розслідування розпочато за статтею про навмисне завдання тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.