У НКРЕКУ відповіли на наміри облгазів підняти тарифи

В Україні вартість розподілу та доставки газу (т.зв. абонплата) справді може збільшитися з 1 січня. Однак причин для того, щоб Нацкомісія з питань енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) затверджувала підвищення тарифів у 2-4 рази, як цього хочуть облгази, немає, повідомляє Обозреватель.

Про це у коментарі виданню заявила членкиня НКРЕКП Ольга Бабій. За її словами, орієнтуватися на оголошені розрахунки не варто, адже процедура встановлення тарифу на розподіл є досить тривалою і складною. Спочатку облгази розраховують попередній тариф за принципом "витрати+":

"Вони беруть планований обсяг розподілу та всі свої витрати, пов'язані з розподілом. Витрати поділяють на обсяг і розраховують тариф. Цей розрахунок виносять на попереднє обговорення".

Бабій підкреслює, поки розрахунки попередні. Після обговорення вони будуть передані НКРЕКП, щоб комісія перевірила їхню обґрунтованість та затвердила. Відповідних документів вони поки що не отримували, але в опублікованих матеріалах облгазів експерти НКРЕКП побачили дві речі, які суттєво завищують майбутній тариф:

"Перше, це обсяги. Облгази зацікавлені занижувати їх, щоб збільшувати тариф. Тому, коли розрахунки приходять до нас, ми дуже ретельно перевіряємо обсяги. Тут ми вже побачили невідповідність. Друга опція – газ на ВТВ (який використовується при транспортуванні). Цей обсяг газу в структурі тарифу займає 30-45%. Облгази зараз подали розрахунки тарифу з ринковою ціною газу – більше ніж 33 грн за кубометр. Але НАК "Нафтогаз" на наступний рік пропонує їм ціну 7,8 грн; як комісія, не бачимо підстав для суттєвого перегляду тарифу" , – говорить членкиня комісії.

За словами Бабій, після вердикту НКРЕКП матеріали передають на повторне обговорення, і лише після цього тарифи остаточно затверджують. Новий тариф на розподіл з'явиться приблизно 25 грудня. Якщо коригування тарифу з 1 січня і буде – то несуттєве, стверджує Бабій.