Кличко озвучив терміни локдауну у Києві
Київ, згідно з прогнозами, на місяць залишиться в червоній зоні епіднебезпеки у зв'язку з розповсюдженням коронавірусу. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко в ефірі Україна 24, повідомляє Ліга.net.
Мер зазначив, що тривалість локдауну в Києві залежатиме від кількості хворих на COVID-19, від заповненості ліжок у лікарнях.
"Фахівці кажуть, що приблизно це може тривати протягом місяця", – сказав Кличко.
За словами мера, якщо протягом двох-трьох тижнів динаміка за ключовими критеріями епідемічної ситуації покаже тенденцію до зниження, то столична влада рекомендуватиме знизити статус до помаранчевої зони.
"Але на жаль, на сьогодні поки що такої тенденції немає", – сказав мер Києва і додав, що за словами вірусологів, пік цієї хвилі епідемії ще не досягнуто.