Кличко розповів про тривалість локдауну у Києві

Київ, згідно з прогнозами, на місяць залишиться в червоній зоні епіднебезпеки у зв'язку з розповсюдженням коронавірусу. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко в ефірі Україна 24, повідомляє Ліга.net.

Мер зазначив, що тривалість локдауну в Києві залежатиме від кількості хворих на COVID-19, від заповненості ліжок у лікарнях.

"Фахівці кажуть, що приблизно це може тривати протягом місяця" , – сказав Кличко.

За словами мера, якщо протягом двох-трьох тижнів динаміка за ключовими критеріями епідемічної ситуації покаже тенденцію до зниження, то столична влада рекомендуватиме знизити статус до помаранчевої зони.