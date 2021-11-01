Черкаського чиновника відправили до в'язниці за хабар

Начальника Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради засуджено до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна за отримання хабара, повідомляє Корреспондент.

"Посадова особа просила у директора ТОВ Черкассільбуд неправомірну вигоду за непроведення позапланової перевірки щодо правильності введення товариством об'єктів будівництва в експлуатацію" , - йдеться у повідомленні﻿ пресслужби Офісу генпрокурора.

Як зазначено, обвинувачений не визнав своєї провини, і захист оскаржив вирок в апеляційній та касаційній інстанціях. Проте Верховний суд залишив вердикт у силі.

Як покарання чиновник також позбавлений рангу посадової особи органу місцевого самоврядування і права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на три роки.