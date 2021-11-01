Вартість газу в ЄС знизилася до $740

За даними біржі ICE вартість газу в Європі в ході торгів опустилася нижче за $740 за тисячу кубометрів, повідомляє Корреспондент.

Цьому передувало зростання ціни на 11% на тлі зупинки прямого прокачування газу до Німеччини Ямал – Європою.

Наголошується, що ціна грудневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася до $738,8 за 1 тис. куб. м, або €61,755 за МВт*год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара, ціни на ICE представлені євро за МВт*год). Загальне зниження ціни на день становить близько 4%.

Раніше 1 листопада ціна газу в піку майже сягала $890 за 1 тис. куб. м.

Як відомо, прокачування газу до Європи трубопроводом Ямал - Європа припинилося вранці в суботу. Після цього почався реверс газу трубопроводом у зворотному напрямку. Вранці понеділка реверсні постачання газу з Німеччини Ямал - Європою зросли в 3,6 рази порівняно з показниками напередодні.

При цьому, як випливає з даних оператора польської мережі газопроводів Gaz-System, газ продовжує надходити Ямал - Європою на територію Польщі зі сходу, але наступне прокачування на захід до Німеччини зараз не ведеться.