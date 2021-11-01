"Слуги народу" обрали заступника голови фракції

Першим заступником голови фракції Слуга народу обрано Андрія Мотовиловця. Про це у Telegram заявила прессекретар СН Юлія Палійчук, повідомляє Ліга.net.

Мотовиловець після зміни влади працював у Мінінфраструктури. У 2016 році реалізував ідею Максима Нефьодова, ставши одним з керівників розробки "ProZorro.Sale" – системи онлайн-аукціонів. З 29 серпня 2019 року – депутат Верховної Ради ІХ скликання. Обрано за списком партії Слуга народу. Член парламентського Комітету з питань фінансів. З 14 березня 2021 року очолив Київську обласну партійну організацію СН.

"Моє призначення ще тільки обговорювалося, а Ярослав Железняк вже скаржився, що я примушу депутатів працювати до вичерпання порядку денного, потім ще позачергово, а також у свята та вихідні. Нічим не зможу допомогти. Енергії у мене багато, і я страшенно втомився від неквапливого темпу вашої роботи, колеги" , – написав Мотовиловець у Facebook після підвищення.