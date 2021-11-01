Зеленський та Трюдо обговорили спрощення поїздок українців до Канади

На полях Конференції ООН зі зміни клімату COP26 у Глазго президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, повідомляє Корреспондент.

За інформацією﻿ пресслужби Офісу президента під час переговорів український лідер привітав співрозмовника з перемогою очолюваної ним партії на позачергових парламентських виборах у Канаді та подякував за незмінну підтримку Канадою суверенітету та територіальній цілісності України.

Також Зеленський поінформував Трюдо про поточну ситуацію на Донбасі, перебіг реформ в Україні та висловив сподівання на посилення економічної співпраці двох країн і лідерську роль Канади у підтримці отримання Україною членства в НАТО.

Особливу увагу сторони приділили проекту Північний потік-2, зокрема загрозам, які він несе для енергетичної безпеки Європи, а також енергетичну кризу та заходи боротьби з нею.

Зрештою, Зеленський та Трюдо обговорили можливість спрощення поїздок українців до Канади. Окрім того, український лідер запросив співрозмовника відвідати Україну.