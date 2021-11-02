Названо причину аварії субмарини США у Південно-Китайському морі

За інформацією порталу інституту ВМС США, USNI News невідомий об'єкт, з яким 2 жовтня зіткнулася атомна субмарина Connecticut типу Seawolf Військово-морських сил (ВМС) США в Південно-Китайському морі, виявився підводною горою, повідомляє Лента.Ру.

"Під час розслідування було встановлено, що підводний човен ВМС США USS Connecticut зіткнувся з невідзначеною на карті підводною горою в міжнародних водах в Індо-Тихоокеанському регіоні" , - розповіла офіційний представник Сьомого флоту Хейлі Сімс.

Результати розслідування інциденту будуть передані командувачу Сьомого флоту ВМС США віцеадміралу Карлу Томасу. Саме він визначить потребу притягнення до відповідальності.

USS Connecticut потрапила у НП під час занурення. Внаслідок зіткнення у підводного човна було пошкоджено носові баластові цистерни. Ядерний реактор субмарини не постраждав.

Раніше повідомлялося, що USS Connecticut є тихим, швидким, добре озброєним кораблем, оснащеним передовими датчиками. Водночас експерти зазначали, що умови у Південно-Китайському морі могли стати випробуванням для високотехнологічних сенсорів підводного човна. Крім того, американські військово-морські судна використовують так званий пасивний гідролокатор для виявлення об'єктів. Вони дозволяють судам залишатися прихованими для противників, проте в шумній обстановці датчики могли не помітити відносно невеликий предмет.