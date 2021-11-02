"Слуги" готують звернення через погіршення здоров'я Саакашвілі
Народні депутати від "Слуги народу" готують звернення до грузинської влади через Міхеїла Саакашвілі, який перебуває у СІЗО та голодує. Зазначається, що його стан погіршився, повідомляє Обозреватель.
На засіданні фракції "СН" нардеп Олександр Ковальчук зачитав звернення колишнього президента Грузії. Про це у Telegram поінформував Олександр Качура.
"Ковальчук підтвердив поганий стан здоров'я політика та попросив нардепів підписати звернення щодо цього", – йдеться у повідомленні.