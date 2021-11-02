У Болгарії розірвало газопровід: зупинилося газопостачання Сербії та Угорщини

На трубопроводі болгарської газової мережі Bulgartransgaz сталася аварія. Через неї довелося призупинити транспортування газу до Румунії, Сербії та Угорщини, повідомляє Обозреватель.

Інцидент стався 1 листопада у районі селища Вітрине. Про це йдеться на сайті компанії. Розірвалася частина старого газопроводу. Транспортування газу до Румунії було припинено автоматично, але потім частково відновлено, а от поставок до Сербії та Угорщини поки немає.

На місці працюють ремонтні бригади. У Bulgartransgaz обіцяють, що усунуть наслідки аварії якнайшвидше.

Зазначимо, що Болгарія перекачує через свій газопровід у вищезгадані країни російське "блакитне паливо". Головний газорозподільник розташований у Сараєво (Боснія та Герцеговина) – там обіцяють, що поставки будуть відновлені, але радять споживачам поки що використовувати інші джерела енергії.