У США стартували навчання з відпрацювання готовності ядерних сил

Навчання Global Thunder 22, в яких буде наголошено на відпрацюванні готовності ядерних сил, почалися в США. Про це заявило Стратегічне командування (STRATCOM) збройних сил США на своєму сайті, повідомляє Лента.Ру.

Наголошується, що Global Thunder 22 дають можливість для тренувань у всіх районах місії командування з особливим акцентом на готовність ядерних сил. Під час них військові оцінять здатність окремих компонентів STRATCOM здійснювати стримування та проводити спільні операції за можливої агресії проти США чи когось із союзників.