У США стартували навчання з відпрацювання готовності ядерних сил
Навчання Global Thunder 22, в яких буде наголошено на відпрацюванні готовності ядерних сил, почалися в США. Про це заявило Стратегічне командування (STRATCOM) збройних сил США на своєму сайті, повідомляє Лента.Ру.
Наголошується, що Global Thunder 22 дають можливість для тренувань у всіх районах місії командування з особливим акцентом на готовність ядерних сил. Під час них військові оцінять здатність окремих компонентів STRATCOM здійснювати стримування та проводити спільні операції за можливої агресії проти США чи когось із союзників.
"Global Thunder 22 буде застосовувати досвід глобальних операцій у координації з іншими бойовими групами, службами та залученими урядовими агентствами США з метою стримування, виявлення та, за необхідності, відображення стратегічних атак проти США та їх союзників", - пояснили там.