Прем'єр Баварії закликав прискорити запуск "СП-2"

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер закликав якнайшвидше ввести в експлуатацію газопровід «Північний потік-2». Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild, повідомляє Лента.Ру.

За його словами, владі Німеччини необхідне «цінове гальмо» та газова стратегія, яка допоможе ФРН забезпечити постачання палива. Зедер зазначив, що одним із таких заходів має стати якнайшвидше введення в експлуатацію газопроводу. Це рішення має допомогти зупинити зростання цін на газ, наголосив прем'єр Баварії.

Раніше Мінекономіки ФРН направило до Федерального мережевого агентства висновок із сертифікації «Північного потоку-2». У відомстві вважали, що трубопровід не становитиме небезпеки для газопостачання Німеччини та ЄС.