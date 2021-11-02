В ОП підбили підсумки першого дня кліматичного саміту

Президент Володимир Зеленський на полях кліматичного саміту COP26, який проходить у шотландському Глазго, провів переговори з лідерами низки держав, повідомляє Корреспондент.

"Глави держав та глави урядів говорили як про важливі аспекти двосторонньої співпраці між країнами, так і про глобальні та регіональні виклики, пов'язані з кліматичними змінами, пандемією COVID-19, енергетичною кризою та ситуацією безпеки в Європі, зокрема на сході України, та світі" , - заявили﻿ в Офісі президента.

Як уточнюється, Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон обговорили важливі питання двосторонньої взаємодії, військово-оборонної співпраці, європейського та світового порядку денного.

Також український лідер поспілкувався з прем'єр-міністрами Греції Кіріакосом Міцотакісом, Ізраїлю Нафталі Беннетом, Швеції Стефаном Левеном, Грузії Іраклі Гарібашвілі, Люксембургу Ксав'є Бетелем, канцлером Австрії Олександром Шалленбергом та президентом Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало.

Також першого дня Конференції ООН зі зміни клімату в Глазго Зеленський переговорив ще з в.о. канцлера Німеччини Ангелою Меркель, прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані та президентом Анголи Жуаном Лоренсу.