Суд залишив під вартою екс-главу МЗС при Януковичу

Київський апеляційний суд залишив під вартою міністра закордонних справ України у 2012-2014 роках, обвинуваченого у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького, повідомляє Укрiнформ.

“1 листопада колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу Києво-Святошинського районного суду Київської області від 05 жовтня 2021 року, якою частково задоволено клопотання прокурора та продовжено щодо обвинуваченого К. строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, починаючи з 5 жовтня 2021 року до 3 грудня 2021 року включно з одночасним визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 3 100 (три тисячі сто) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 7 037 000 (сім мільйонів тридцять сім тисяч) грн” , - ідеться у повідомленні﻿ пресслужби суду.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу Києво-Святошинського районного суду Київської області від 5 жовтня залишили без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.

Громадянин К. обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 («Умисне вбивство») Кримінального кодексу України.

21 лютого 2020 року в будинку міністра закордонних справ України у 2012-2014 роках, що в с. Чайки, сталося вбивство колишнього керівника телеканалу "Інтер", гендиректора телекомпанії "Тоніс" і одного з власників рекламного холдингу Atlantic group Сергія Старицького.

Спочатку поліція розслідувала факт самогубства, проте згодом смерть бізнесмена кваліфікували як умисне вбивство.

За інформацією прокуратури Київської області, підозрюваний, його дружина і Старицький вживали алкогольні напої. Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Підозрюваний взяв пістолет і завдав потерпілому удар в потилицю, після чого вистрілив йому в голову.

Ексміністру 25 березня 2020 року повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Згодом слідчі поліції Київщини повідомили про підозру в наданні свідомо неправдивих показань дружині підозрюваного.

У липні Києво-Святошинський суд Київської області ухвалив рішення про зменшення розміру застави колишньому міністру закордонних справ України з 14 до 7 млн грн.