У Тбілісі затримали прихильників Саакашвілі

У грузинській столиці правоохоронці затримали двох людей, які разом із іншими активістами намагалися розбити наметове містечко біля будівлі парламенту на підтримку екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі, повідомляє Корреспондент.

"Підтверджую затримання двох осіб. Вони затримані за статтею 173 Кодексу адміністративних правопорушень, що передбачає непокору законним вимогам правоохоронців", - цитує російське видання ТАРС представника прес-служби Міністерства внутрішніх справ країни.

Як повідомляється, прихильники заарештованого політика мали намір ночувати під парламентом на знак протесту. Коли поліцейські не дали їм розбити намети, сталася сутичка. В результаті було здійснено затримання.

Водночас видання Грузія Online інформує, що в центрі Тбілісі було схоплено кількох протестувальників. Серед них – громадянин США Паата Абжандадзе.