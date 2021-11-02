У Тбілісі затримали прихильників Саакашвілі
У грузинській столиці правоохоронці затримали двох людей, які разом із іншими активістами намагалися розбити наметове містечко біля будівлі парламенту на підтримку екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі, повідомляє Корреспондент.
"Підтверджую затримання двох осіб. Вони затримані за статтею 173 Кодексу адміністративних правопорушень, що передбачає непокору законним вимогам правоохоронців", - цитує російське видання ТАРС представника прес-служби Міністерства внутрішніх справ країни.
Як повідомляється, прихильники заарештованого політика мали намір ночувати під парламентом на знак протесту. Коли поліцейські не дали їм розбити намети, сталася сутичка. В результаті було здійснено затримання.
Водночас видання Грузія Online інформує, що в центрі Тбілісі було схоплено кількох протестувальників. Серед них – громадянин США Паата Абжандадзе.