На Одещині COVID-лікарні повністю забезпечені киснем, інформація, яка озвучується зараз у засобах масової інформації - недостовірна, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На залишках в Одеській області зараз знаходиться близько 30 тонн кисню. Щоб подібних екстрених ситуацій не траплялося, влада області та міста Одеса зокрема повинна більш ефективно розпоряджатися цим ресурсом і при необхідності - перерозподіляти його" , - зазначив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комарида.

Зазначається, що Одеська область наразі споживає 22 тонни кисню на добу, зокрема заклади першої хвилі, які лікують хворих на ковід, споживають майже 15 тонн кисню, заклади другої хвилі - майже сім тонн кисню.

У міністерстві додали, що до лікарень Одеської області надійшло близько 30 тонн кисню. Зазначається, що споживання КНП "Міська клінічна інфекційна лікарня" Одеси складає 5,5 тонн, за добу поставлено 5,7 тонни кисню. На рештках лікарні – понад 5 тонн кисню.

"Щодня підприємства області виробляють 18 тонн кисню. Додатково з інших регіонів протягом тижня в область буде поставлено 80 тонн АТ "ЛіндеГаз Україна" та 16 тонн - з ТОВ "Карпатинафтохім" , - додали у пресслужбі відомства.

У МОЗ зазначили, що у вівторок на онлайн-брифінгу перший заступник міністра Олександр Комарида докладніше розповість про постачання кисню для лікування хворих із COVID-19.