70% дорослого населення США повністю вакциновано

У США 70% дорослого населення повністю вакцинувалися проти COVID-19, при цьому 80% поставили першу дозу вакцини, заявив координатор Білого дому з коронавірусу Джеффрі Зієнтс, повідомляє Дзеркало тижня.

Він також зазначив, що зусилля адміністрації Джо Байдена щодо вакцинації дітей віком від 5 до 11 років будуть повністю реалізовані з 8 листопада за умови, що Центри контролю та профілактики захворювань (CDC) також рекомендують вакцину для дітей.

За його словами, адміністрація закупила достатню кількість вакцини Pfizer, щоб зробити щеплення всім 28 млн дітей, які мають на це право.