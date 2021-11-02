Названо спеціальність без вищої освіти з зарплатою до 35 тис. грн

В Україні серед спеціальностей без вищої освіти, які традиційно мають високий попит – перукарі. При цьому щомісячний їхній заробіток може становити 35 тис. грн, повідомляє Обозреватель.

Про це розповіла Олена Кирильєвніна, керівниця відділу роботи з партнерами Jooble.

"Попит на професію перукаря стабільний серед роботодавців. Що цікаво, що всі роботодавці готові інвестувати в рівень майстерності професіонала, для підвищення його кваліфікації. Заробітна плата залежить від універсальності майстра і складності виконання робіт" , – говорить експертка.

Найбільше вакансій роботодавців на цю спеціальність у Львові, Києві, Одесі. Заробітна плата залежить від регіону та форми роботи. Найбільше вакансій від роботодавців на повний робочий день за схемою 2 дні роботи/2 дні відпочинку від 9:00 до 21:00. Заробітна плата в Україні варіюється від 10000 до 35000 грн.

Вимоги, які прописують роботодавці найчастіше – досвід роботи від одного року та комунікабельність. Серед видів робіт у вакансіях наголошують на універсальності – жіночі, чоловічі, дитячі стрижки.

Зазначимо, водночас середня зарплата в Україні згідно з кадровими порталами становить лише близько 16,4 тис. грн. Найбільше платять у столиці (17,5 тис. грн), а, наприклад, у Запоріжжі в середньому можуть розраховувати на зарплату в розмірі 12 тис. грн.

А за даними Держстату, найнижчі зарплати – у Чернівецькій області, де заробляють у середньому по 10 976 грн. на місяць. Різниця у середніх зарплатах між Києвом та Чернівецькою областю перевищує 9 682 грн (за місяць вона збільшилась на 182 грн).

Традиційно більше заробляють у великих містах. В невеликих населених пунктах розмір заробітної плати може бути в рази нижчим.