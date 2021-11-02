На Київщині п'яний коп влаштував смертельну ДТП

У Білій Церкві (Київська область) співробітник патрульної поліції у нетверезому стані влаштував ДТП, внаслідок якого загинула людина, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними слідства, вночі 28 жовтня 20-річний підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння за кермом автомобіля FORD SCORPIO, разом зі своїм знайомим їхали Олександрійським бульваром у м. Біла Церква, йдеться в пресслужбі Офісу генпрокурора. Водій не впорався з керуванням та скоїв наїзд на електроопору, розташовану за межами проїжджої частини.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 19-річний пасажир автомобіля отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікувального закладу, де наступного дня помер.

Поліцейському повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілому (ч. 6-3). 1 КК України). До суду направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.