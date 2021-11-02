Австралія назвала причину розриву контракту щодо підводних човнів із Францією

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон розповів журналістам, чому Канберра розірвала контракт на будівництво підводних човнів із французьким консорціумом Naval Group, повідомляє Лента.Ру.

За словами політика, контракт мав "дуже серйозні проблеми", при цьому багато хто з них був пов'язаний із виконанням зобов'язань. Іншою причиною стали численні затримки в реалізації проєкту та зростання витрат.

"Перша субмарина, побудована в рамках цього контракту, була б спущена на воду лише наприкінці наступного десятиліття, можливо до 2038 року. Тобто вона застаріла б вже в ту хвилину, коли торкнулася води" , — заявив він.

Моррісон додав, що австралійська влада завжди хотіла мати атомний підводний човен, у зв'язку з чим він почав вивчати можливості для цього. Прем'єр-міністр уточнив, що ухвалив рішення про пошук альтернативних партнерів ще 18 місяців тому.

Австралія розірвала контракт із Францією на будівництво підводних човнів загальною сумою в 66 мільярдів доларів. Рішення надійшло після підписання нового партнерства у сфері оборони та безпеки між США, Британією та Австралією, яке передбачає створення атомних підводних човнів для ВМФ Австралії за 18 місяців. Договір отримав назву AUKUS (Австралія, Сполучене Королівство, США). Глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан назвав дії Канберри "неприйнятною поведінкою між союзниками та партнерами".