У Сімферополі відбулися масові затримання кримських татар

Російські силовики у тимчасово окупованому Криму затримали 19 кримських татар, прокуратура АР Крим та Севастополя відкрила кримінальні справи за фактами незаконного затримання (ч. 2 ст. 146 КК України), повідомляє Новое время.

За інформацією пресслужби Офісу генпрокурора, 1 листопада біля так званого Кримського гарнізонного військового суду у Сімферополі було затримано 19 осіб, зокрема журналіста, який виконував редакційне завдання.

«За останні два місяці це вже п'ятий випадок безпідставних масових затримань кримських татар в окупованому Криму. Спочатку “силовики” забороняли відвідувати судові засідання у так званих справах “Хізб ут-Тахрір”, а тепер — навіть наближатися до стін суду. Постійний тиск чиниться і на адвокатів, які представляють інтереси осіб у цих справах» , — наголосили в Офісі генпрокурора.

Раніше у громадському русі Кримська солідарність повідомили, що вранці 1 листопада біля будівлі «суду» в Сімферополі, де по відеозв'язку розглядали апеляцію у справі червоногвардійської групи Хізб ут-Тахрір, знову пройшли масові затримання слухачів. Серед 19 затриманих було сім жінок, одна з них — інсулінозалежна, в однієї на вулиці залишилася дитина, яку забрала мати затриманої.

«Ми дотримувалися всіх правил, стояли [на відстані] по півтора метра, в масках, але до нас підійшли та завантажили в автобус, нічого не сказали… Тримали протягом чотирьох годин. Мені потрібно вчасно колоти інсулін, вони вчасно мене не відпустили. Минуло вже пів години після того, як мені потрібно було колоти, зараз я прямую додому» , — розповіла одна із затриманих Суваде Бекірова.

У Кримській солідарності заявили, що всіх затриманих відпустили ввечері та склали 17 адмінпротоколів за статтею про «невиконання правил поведінки при загрозі виникнення НС».