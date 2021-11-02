Ціни на бензин та ДП зростають: скільки коштує паливо на АЗС

Пальне в Україні продовжує дорожчати, за минулий тиждень ціни на бензин та дизпальне підскочили ще майже на 50 коп./л. З початку року бензин подорожчав майже на 7 грн/л (на 26%), ДП – майже на 4 грн/л (на 15%), повідомляє Сьогодні.

Натомість майже зупинилося зростання цін на скраплений автогаз. Втім, за попередні 10 місяців автогаз побив усі цінові рекорди : плюс 6 грн/л – зростання на 50%!

Детальний аналіз ситуації на ринку пального та прогнози про те, що буде з цінами на пальне у листопаді дали наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев та експерт ринку зрідженого газу Артем Куюн.

Що змінилося за тиждень

Мінекономіки не публікувало нових граничні рекомендовані ціни на пальне, очікується, що їх оголосять 2 листопада. Але додатковий поштовх цінам на бензин та ДП у середньому та нижньому ціновому сегментах дало одномоментне підвищення їх на 1 грн/л найбільшою в Україні групою "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та ін. – лише 1 540 АЗС).

З 27 жовтня у мережі ANP бензин марки А-92 подорожчав до 29,95 грн/л, А-95 – до 30,95 грн/л та ДП – до 30,00 грн/л. На АЗС "Укрнафти" ціни на А-92 зросли до 30,00 грн/л, А-95 – до 31 грн/л, на ДП до 30 грн/л.

Нагадаємо: регулювання цін на не преміальні бензин та ДП уряд запровадив у травні цього року на час карантину, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-пального та автогазу не регулюється.

Наразі вартість "звичайного" бензину для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 33,20 грн/л, "звичайного" дизпального – 32,07 грн/л.

По областях ціни підвищилися неоднаково: більше вони виросли в регіонах, де пальне дешевше і менше – там де воно дорожче. Так у Чернігівській та Сумській областях маємо +80-83 коп./л бензину або ДП, а у Луганській та Донецькій – всього +10-24 коп./л. У більшості регіонів бензин А-92 подорожчав на 40-60 коп./л, А-95 – на 45-55 коп./л, ДП – на 35-55 коп./л.

Ціни на автогаз можна вважати стабільними: у 18 областях з 24-х вони збереглися або підвищилися на 1-2 коп./л. Найбільше зростання цін у Чернівецькій обл. – 8 коп./ л.

Найвищі ціни на бензин А-92 та ДП у Луганській області: А-92 – 32,11 грн/л, ДП – 32,22 грн/л. Бензин А-95 знову найдорожчий у Києві – 32,92 грн.

Найнижчі ціни на бензини та ДП у Сумській області: А-92 – 30,12 грн/л, А-95 – 31,10 грн/л, ДП – 29,99 грн/л. Сумщина – єдина, де дизелем можна заправитися дешевше за 30 грн/л.

Найдорожчий автогаз у Донецькій області – 18,69 грн/л (ціна не змінилася), найдешевший у Миколаївській обл. – 18,29 грн/л (+2 коп./л).

Розкид цін зменшився за всіма видами пального. По А-92 розкид становить 6,6% (1,99 грн/л), було 7,7%, А-95 – 5,6% (1,82 грн/л), було 8,2%, дизелю – 7,4% (2,23 грн/л), було 10,1%, газу – 2,2% (0,40 грн/л), було 2,3%.

Які ціни у всіх регіонах – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 30,86 грн/л (+47 коп.)

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 31,77 грн/л (+48 коп.)

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 30,66 грн/л (+48 коп.)

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 18,46 грн/л (+2 коп.)

Аналіз ситуації на ринку

Геннадій Рябцев зазначив, що після пікових значень котирувань нафти, коли найпопулярніша марка Brent подорожчала до 86 дол./барель, досягнувши семирічного максимуму, під кінець тижня нафта подешевшала до 83 дол./барель. За його оцінками, вартість нафти має піти вниз, що за 3-4 тижні знизить ціну нафтопродуктів.

Головна новина на ринку бензину та ДП – за тиждень ціни на дрібнооптові партії дизеля знизилися в середньому на 32 коп./л (-1,41%), на бензини – стабілізувалися. При цьому незважаючи на високі запаси та закінчення збиральних робіт, трейдери неохоче знижували цінники, аргументуючи таке рішення високими закупівельними цінами у жовтні. За оцінкою Сергія Куюна, зниження оптових цін уповільнить зростання роздрібних цін у першій декаді листопада.

Поки що пальне продовжило дорожчати. Зокрема, на WOG та ОККО бензин А-92 подорожчав на 50 коп./л, до 32,49 грн/л, А-95 – на 63 коп./л, до 33,20 грн/л, ДП – на 72 коп./л до 32,07 грн/л. У мережі AMIC ціни на бензини та ДП зросли в середньому на 39-67 коп./л. SOCAR підвищив вартість бензинів на 0,63-1 грн/л, а Shell – на 60-72 коп./л. Такі мережі як Shell, "БРСМ-Нафта", KLO, "Авантаж 7", "Паралель", UPG, "Автопорт", Motto та ін. підняли ціни на пальне в межах 0,15-1 грн/л.

Артем Куюн повідомив, що оптові ціни автогазу за тиждень знизилися в середньому на 500 грн/т (-1,5%).

"Трейдери зазначають, що активність на ринку сповільнюється. В одній із найбільших мереж АЗС зниження продажів у жовтні в роздріб оцінили в 10%. – аналізує Артем Куюн. – У невеликих мережах вже –15-20%. По-перше, впливає сезонний чинник. По-друге, ціна, газ дуже дорогий",

Експерт каже, що ринок почав формувати невеликий надлишок газу в усіх регіонах, це дає передумови падіння цін в опті. Але більшість операторів, що особливо торгують імпортним ресурсом, намагатимуться максимально утримувати ціни від падіння.

Що може змінитись за тиждень

Прогнози експертів трохи відрізняються.

Геннадій Рябцев упевнений, що зараз немає підстав для подальшого зростання цін на бензин та ДП і є підстави для їхнього зниження.

"На ринку профіцит пального, а у зв'язку із закінченням сільгоспробіт та зниженням трафіку на дорогах за рахунок відпускників та дачників, що пересуваються на своєму автотранспорті, споживання пального зменшилося, – аргументує Геннадій Рябцев. – Нафта дешевшає, все сприяє тому, щоб ціни хоч би зупинилися. Очікую, що Мінекономіки також не рекомендуватиме підвищити ціни".

Сергій Куюн повідомив нам, що за альтернативними розрахунками "А-95", рекомендовані ціни на бензин мають цього тижня підвищитися на 21 коп./л (до 33,40 грн/л), а за ДП – знизитися на 16 коп./ л (до 31,90 грн/л). Тобто бензин на початку листопада має трохи подорожчати, а дизель – подешевшати.

Із автогазом склалася парадоксальна ситуація. Артем Куюн підрахував: економічно обґрунтована ціна з урахуванням прибутку у роздробі має бути 19,50 грн/л, це на гривню більше, ніж зараз у середньому та на 50 коп. більше за максимальну ціну.