Бойовики продовжують перешкоджати діяльності ОБСЄ

Проросійські бойовики на Донбасі 30−31 жовтня вкотре обмежували свободу пересування СММ ОБСЄ на блок-постах. Зокрема, поблизу ділянок розведення в районах Золотого та Петровського, а також на залізничній станції та у пункті пропуску на кордоні з Росією неподалік Довжанського Луганської області, повідомляє Новое время.

Як йдеться у звіті СММ ОБСЄ, 30 жовтня на блок-пості приблизно за 2,5 км на північ від н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) озброєний член збройних формувань знову відмовив команді СММ у проїзді на південь у напрямку ділянки розведення в районі Петрівського, пославшись на «безпеку Місії».

Поруч з цим, того ж дня на південному краю ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) член збройних формувань РФ (із нарукавною пов’язкою з написом «СЦКК») відмовив патрулю Місії у проїзді на північ, пославшись на «безпеку СММ».