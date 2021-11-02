У Португалії заборонили одноразовий пластик

У Португалії набула чинності заборона на продаж одноразових пластикових продуктів, повідомляє Укрінформ.

“У Португалії набула чинності урядова постанова, якою забороняється продаж одноразової пластикової продукції, такої як ватні палички, прикраси, столові прибори тощо” , - йдеться у матеріалі Сіньхуа.

Зазначається, що цією постановою також встановлюється мета зменшити споживання стаканів для напоїв та пакування для їжі на 80% до кінця 2026-го року та на 90% до кінця 2030-го.

Міністерство навколишнього середовища Португалії зазначило, що задля досягнення цієї мети, для споживання їжі та напоїв надаватимуться багаторазові контейнери.