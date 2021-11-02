Курс валют НБУ на 2 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 2 листопада 2021 року

Курс долара у порівнянні з 1 листопада зріс на 2 коп. до 26.29 за 1 долар.

Євро подешевшав на 16 коп. до 30.44 за 1 євро.

Курс рубля знизився до позначки 3.70 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився на 24 коп. до 35.97 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 2 коп. до 28.82 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 6.58 за 1 польський злотий.