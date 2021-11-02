Курс валют НБУ на 2 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 2 листопада 2021 року
Курс долара у порівнянні з 1 листопада зріс на 2 коп. до 26.29 за 1 долар.
Євро подешевшав на 16 коп. до 30.44 за 1 євро.
Курс рубля знизився до позначки 3.70 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився на 24 коп. до 35.97 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 2 коп. до 28.82 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 6.58 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|26.293 300
|EUR
|Євро
|30.435 800
|RUB
|Рубль
|0.369 720
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35.973 200
|CHF
|Швейцарський франк
|28.820 900
|PLN
|Польський злотий
|6.584 400