Ціні на нафту прогнозують зростання до $120

До літа 2022 ціна на нафту марки Brent зросте до 120 доларів за барель, пообіцяли аналітики Bank of America, повідомляє Лента.Ру.

Аналітики підкреслили, що світова енергетична криза, яка спонукала ціни на вугілля і газ, вже прискорила зростання нафтових ф'ючерсів на біржах Лондона та Нью-Йорка. Наступного року ралі продовжиться і буде підкріплено високим попитом на бензин, дизельне паливо та гас.

Наприкінці жовтня біржові ціни на нафту зростали до багаторічних максимумів. Наприклад, 25 жовтня WTI встановила рекорд, перевищивши 85 доларів за барель вперше з жовтня 2014 року. Brent тоді торгувалася на рівні 85,99 доларів за барель — це максимум за останні три роки.

У середині жовтня Володимир Путін визнав можливим подорожчання нафти до 100 доларів за барель. Така заява стурбувала США, Японію та Індію: держави чинять значний тиск на країни, що входять до ОПЕК+, щоб збільшити постачання нафти для компенсації значного зростання цін на біржі.