Дизель чи бензин: оцінка експертів

Перш ніж купувати автомобіль, майбутній власник повинен визначити, який двигун для нього буде кращим – бензиновий чи дизельний. У кожного з них є переваги, що суттєво ускладнює процес вибору, повідомляє Судово-юридична газета.

Динаміка

Насамперед необхідно звернути увагу на характеристики двигунів, заявлених виробниками. Справа в тому, що дизель може забезпечити великий момент, що крутить, в той час як його максимальна потужність буде знижена. Це з наявністю певних особливостей у дизельного мотора. Не можна не звернути увагу на те, що при однаковому обсязі двигунів дизельний дозволяє знизити витрату палива на 20%. Таким чином, водій може заощадити на заправці.

Ремонтопридатність та основні вимоги

Насправді вдалося з’ясувати, що дизельні двигуни надійніші. У них набагато більше вимог до якості палива, що позитивно позначається на терміні, протягом якого експлуатуються багато вузлів і механізмів.

У той же час у дизельного двигуна спостерігається істотний недолік, що полягає у досить складному пристрої. У зв’язку з цим всі ремонтні роботи можуть проводити лише в спеціалізованих автосервісах, а ціни на комплектуючі будуть досить високими.

Водії, які віддають перевагу дизелю, також виділяють особливість експлуатації авто в зимовий період. Коли температурний режим опускається нижче -15 градусів, можна використовувати лише зимовий вид палива. «Літній» варіант за таких умов починає густіти, поступово перетворюючись на желе. Також можуть виникати складності із запуском мотора у сильні морози.

Вплив двигуна на комфорт

Якщо порівнювати вагу дизельних та бензинових автомобілів, можна з’ясувати, що перший варіант важчий, через що розподіл ваги йде за певною схемою. Водіям-початківцям необхідно бути готовими до того, що дизельне авто менш маневрене.

Рівень шуму є досить важливим чинником. Дизельний мотор більш галасливий, але цей недолік може бути згладжений наявністю якісної шумоізоляції в автомобілі. Однак власникам автомобілів «подешевше» потрібно бути готовим до того, що зайвий шум буде спостерігатися при кожній експлуатації.

Якщо говорити про вартість, можна відзначити, що вартість бензинових машин є нижчою. Це стосується і технічного обслуговування, оскільки ремонтні роботи і необхідні запчастини доступні за низькими цінами.

Рівень екологічності

Ще 10 років тому визначити дизельний автомобіль можна було через те, що з його вихлопної труби виходить чорний дим. Нині подібне явище є рідкістю. Сучасні виробники авто доклали всіх зусиль, щоб показник шкідливих речовин був знижений, завдяки чому рівень екологічності дизеля серйозно зріс.

Основні переваги різних двигунів

З огляду на отриману інформацію можна виділити низку переваг дизельного двигуна:

мінімальна витрата палива;

надійність;

наявність великого запасу ходу.

У той час, як до плюсів бензинових автомобілів можна віднести:

мінімум вимог до якості палива;

високий показник потужності та швидкості, що розвивається;

доступність обслуговування.

Таким чином, плюси одного виду двигуна одночасно є мінусами іншого. Автолюбитель повинен проаналізувати всі отримані відомості й власні можливості. Необхідно враховувати і той факт, що кожен виробник намагається мінімізувати недоліки, через що не можна з упевненістю сказати, яке авто буде краще.