Прикордонника затримали на хабарі за контрабанду тютюнових виробів

Закарпатська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону затримала прикордонника 27 загону за вимагання та отримання неправомірної вигоди. Про це, посилаючись на прес-службу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними слідства, вказаний військовослужбовець отримав $1 тис. за безперешкодне переміщення тютюнових виробів через державний кордон України до Румунії.

Слідчі та процесуальні дії продовжуються. Вирішуються питання повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, обрання запобіжного заходу та усунення з посади.