Рада збереться на пленарне та позачергове засідання: що розглянуть
Сьогодні, 2 листопада о 10:00 Верховна рада збереться на пленарне засідання. Після чого, о 16:00 парламентарі проведуть позачергове, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Пленарне засідання
У першому читанні народні депутати продовжать розглядати поправки до держбюджету-2022.
Крім того, на пленарному засіданні передбачається усунення неточностей чи неузгодженостей в ухвалених законах, а саме:
- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб (№ 2203);
- про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України (№ 5459-1);
- про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (№ 5599).
Позачергове засідання
Сьогодні, о 16:00 також відбудеться позачергове засідання, яке ініціював президент Володимир Зеленський.
Під час нього, зокрема, розглянуть законопроєкт про спрощене отримання громадянства України іноземцями та особами без громадянства і законопроєкт про посилення відповідальності за підробку COVID-документів.
Крім того, на позачерговому засіданні планується розглянути законопроекти про внесення змін до:
- Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції;
- Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів;
- до статті 9-2 Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання;
- ЗУ "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами;
- ЗУ "Про політичні партії в Україні" щодо удосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій.