Що очікується на валютному ринку у вівторок

На сьогодні Міністерство фінансів запланувало проведення чергового аукціону щодо розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Інвесторам будуть запропоновані цінні папери строком на 6 місяців, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки та 5 років. До останніх можуть виявити інтерес нерезиденти. Якщо їх зацікавить придбання «довгих» ОВДП, то вони вже сьогодні можуть почати продавати валюту для їхньої завтрашньої оплати, що збільшить пропозицію доларів на міжбанківському валютному ринку. У той самий час тривають купівлі валюти із єдиною метою конвертації виплачених дивідендів, а експортери знизили пропозицію, так як не особливо потребують гривні на початку місяця після виплат компенсації ПДВ. Ці фактори сьогодні «робитимуть погоду» на ринку. Національний банк учора не брав участі в торгах, але продовжує пильно спостерігати за тим, що відбувається, і в разі потреби втрутиться у ситуацію.

Відкриття торгів вівторка очікується на рівні 26,26/26,34 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва у понеділок залишалася стабільною на рівні 26,36-26,37 гривень. Сьогодні вранці продаж стартує із 26,37-26,38 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. У разі зростання безготівкового долара цінники на готівку оперативно перепишуть у бік підвищення. Якщо ж долар на міжбанку піде вниз, він потягне за собою готівкового «американця».

Євро на ринку FOREX учора частково скоригував сильне падіння, що відбулося минулої п'ятниці, і піднявся до позначки 1,1607. Вранці вівторка він торгується у вузькому діапазоні 1,1593-1,1606 долара, явно маючи намір продовжити зростання. Готівковий євро в понеділок протягом дня продавали по 30,45-30,50 гривень, відновлення євро на світовому ринку, що почалося, поки що не вплинуло на його ціну в Україні. Сьогодні вранці його почнуть продавати за 30,47-30,50 гривень. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. У разі відсутності сильного руху на світових ринках євро копіюватиме поведінку готівкового долара і слідуватиме за ним. Якщо євро продовжить відновлення, то і готівковий євро протягом дня зросте в ціні.

Російський рубль у понеділок впав до 71,65 рубля за долар, оскільки закінчення податкового періоду в Росії призвело до зниження пропозиції валюти. Вранці понеділка він торгується не більше 71,50-71,75 рублів за долар. Готівковий рубль у столиці вчора подешевшав на 3 копійки, з 3,73-3,75 до 3,70-3,72 гривні за 10 рублів. Сьогодні його продаватимуть за тією ж ціною, але якщо рубль у світі знову подешевшає, не виключено, що і в Україні цінник опустять на 2-3 копійки нижче.