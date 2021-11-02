Україна вперше почала виготовляти боєприпаси для гранатометів

Вперше за роки незалежності українські конструктори розробили з "нуля" гранату для автоматичного та підствольного гранатометів. Набій уже починають випускати на військовому заводі у Шостці. За кілька місяців його планують відправити на озброєння в армію, повідомляє ТСН.

Унікальні і вкрай секретні кадри до сьогоднішнього дня - це випробування нового, повністю українського набою. Гранату для автоматичного гранатомета вистріляють на різні відстані – і вона впевнено знищує цілі.

Гендиректор конструкторського бюро "Вектор" Віталій Жуков називає подію історичною. Порахував, лише 12 країн у світі здатні самотужки виробляти набої. І от сьогодні вже можна голосно сказати, з'явилася ще одна – Україна. На запитання чи не гірші ці гармати за старі радянські, переконує - кращі.

Набій розробляли майже два роки, зауважує гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв. І додає, що ці гранати останніми роками Україна закуповувала закордоном. Сьогодні про це вже можна сказати відкрито, бо дефіциту більше нема, за кілька місяців нові набої українського виробництва поїдуть на фронт.

Гранати для станкових гранатометів потужніші, летять до 2 кілометрів і ними уже можна нормально знищувати ворожі цілі.

Вироблятимуть нові набої на "Шосткинському заводі "Імпульс" Слідом за гранатами, там планують налагодити випуск й інших набоїв.