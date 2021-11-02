Гаджети Apple отримають нову функцію для порятунку життя

Компанія Apple не втомлюється вдосконалювати свої гаджети й в цей раз розробники задумалися над безпекою на дорогах. У наступному році iPhone та Apple Watch отримають нову функцію - автоматичний дзвінок в 911, повідомляє УНІАН.

iPhone та Apple Watch будуть дзвонити в службу порятунку при виявленні "збоїв". Дані про виникнення небезпечної ситуації будуть реєструвати з датчиків пристроїв. Наприклад, акселерометр буде фіксувати сплеск гравітаційної сили під час зіткнення на дорозі.

Дану функцію тестували весь останній рік. Згідно з отриманими даними, гаджети змогли визначити понад 10 мільйонів підозрілих випадків й в половині з них викликали службу порятунку.

Варто відзначити, що дана функція не нова. Компанія вперше її впровадила Apple Watch у 2018 році, але в урізаному вигляді. Тоді гаджет міг визначити падіння людини.