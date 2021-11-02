У пожежі на Філіппінах згоріло 150 тис. доз COVID-вакцин

Понад 148,6 тис. доз вакцин проти коронавірусу від різних виробників було знищено внаслідок пожежі на Філіппінах. Займання сталося в одній з адміністративних будівель у провінції Південний Замбоанга, повідомляє ТАСС.

Прес-секретар президента республіки Гаррі Роке у вівторок під час онлайн-брифінгу підтвердив, що "було знищено щонайменше 100 тис. доз вакцин".

За даними державної цільової групи боротьби з коронавірусом у країні, пожежа знищила 9176 доз препарату компанії AstraZeneca, 14 400 доз вакцини фірми Moderna, 36 164 доз препарату фірми Sinovac і 88 938 доз вакцини компанії Pfizer.

Зазначається, що препарати Moderna призначалися для імунізації дітей віком від 12 до 17 років, яка запланована на 3 листопада.