ПриватБанк для бізнесу: навіщо вам "Ключ до рахунку"

Нескінченні звіти перед податковою, високі комісії та постійні перекази з картки на картку – ось із чим щодня стикається більшість українських підприємців, повідомляє Обозреватель.

На щастя, всі ці процеси можна спростити, деяких витрат позбутися, а ще – постійно бути в курсі руху коштів і балансу на рахунку компанії. Українські банки пропонують бізнесменам (юридичним та фізичним особам) спеціальні продукти. Про один з них – "Ключ до рахунку" від ПриватБанку – ми розповімо далі у матеріалі.

І навіщо мені потрібна ця картка?

"Ключ до рахунку" – не просто ще одна картка. Вона поєднала у собі всі необхідні банківські послуги. Наприклад, якщо відкриєте рахунок у "Приваті" і отримаєте таку картку, вам більше не доведеться купувати валюту для відрядження за кордон (конвертація відбувається автоматично), ви будь-якої миті зможете отримати виписку по рахунку, а також мати доступ до власних і кредитних грошей.

Крім того, більше не потрібно прив'язуватись до роботи відділень, отримувати готівку в касі. А ще "Ключ до рахунку" допоможе заощадити. Про це розповімо докладніше.

Отже, відкривши цю картку, ви зможете:

оплачувати будь-які операції, пов'язані з підприємством;

оплачувати покупки в інтернеті та витрати на відрядження за кордоном;

користуватися терміналами, Приват24, СМС-банкінгом, додатками.

Майже головна перевага – ви зможете завжди тримати руку на пульсі і цілодобово контролювати рух коштів (бізнес-транзакції).

Щоб рахунок відкрити, доведеться витратити багато часу?

Відкрити рахунок та отримати картку нескладно (про це трохи нижче). Крім того, ви зможете заощадити час у майбутньому – і заощаджуватимете його щоразу:

виїжджаючи за кордон (бо не потрібно купувати валюту та декларувати гроші на карті);

подаючи звітність податковій: тому що всі операції за рахунком акумулюються та відображаються за балансом рахунку.

головне ж – можливість постійно контролювати ситуацію з балансом коштів.

А ще карта допоможе заощадити: з нею легко можна відмовитись від зняття готівки та сплати комісії. Крім того, з "Ключем до рахунку" можна оплачувати витрати та отримувати гроші у банкоматі на вигідних умовах.

І скільки коштує така картка?

Картку можна отримати безкоштовно після відкриття рахунку з доставкою на підприємство. А коли настане час замінити її, це станеться миттєво.

А ще є можливість відкрити digital-карту: оплата з нею відбувається за допомогою GooglePay та ApplePay, а решту операцій можна проводити в Приват24, як і зі звичайною карткою.

Існує також і "Ключ до рахунку" класу World (вона для тих, хто багато їздить у відрядження та хоче робити це з комфортом). Її вартість залежить від класу (150–200 грн), обслуговування – безкоштовне. З цією карткою можна отримати знижки у закладах-партнерах (до 30%), а також доступ до бізнес-зали Mastercard аеропорту "Бориспіль". Також зможете в аеропортах "Бориспіль" та "Київ" проходити паспортний та митний контроль, здавати багаж без черги.

Тут важливо зазначити, що у випадку юридичної особи відкрити картку може той, хто має право першого підпису. З ФОП – сам підприємець, або той, кому він видав довіреність. До речі, якщо ви захочете заблокувати картку, це можна зробити так само, як і зі звичайною карткою фізособи (у додатках, терміналі, відділенні, за дзвінком до банку за номером телефону 3700).

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Якщо я фізособа-підприємець (ФОП), що мені дасть така картка?

"Ключ до рахунку" – ідеальний варіант для ФОПів. Ви щодня стикаєтеся з десятками транзакцій: починаючи від особистих покупок та закінчуючи офісним обладнанням та сплатою податків, а з "Ключем до рахунку" з'явиться можливість контролювати та відстежувати їх у будь-який час.

Також існують корпоративні картки – їх можна видавати, наприклад, співробітникам на конкретні потреби. Але різниця в тому, що до "Ключу до рахунку" матимете доступ тільки ви, ви зможете давати номер цього рахунку для прийняття оплати та за необхідності витрачати гроші з цієї картки. З корпоративним рахунком потрібно постійно поповнювати картки, а з "Ключем до рахунку" ви отримуєте доступ до фінансів всього бізнесу.

А ще "Ключ до рахунку", якщо встановлено кредитний ліміт, рано чи пізно може врятувати велику угоду. Коли вам не вистачає оборотних коштів, але є можливість зі знижкою або просто на вигідних умовах придбати потрібне обладнання, заплатити за послуги – можна отримати кредит. До речі, гроші для малого та середнього бізнесу видаються під особливі умови (ось тут читайте докладніше про умови кредитів МСБ від "Привату").

Що ще важливо: комісії для "Ключу до рахунку" нижчі, ніж у багатьох банківських продуктах для фізичних осіб. Тому ФОПу буде вигідніше розпоряджатися своїми коштами, у тому числі й прибутком, з одного рахунку, а не переказувати зароблені кошти на особисту картку.

Ну і, як ми писали вище, з такою карткою ви фактично застраховані від проблем із податковою: платити до бюджету можна будь-якої миті, а на балансі рахунку можна побачити всі свої транзакції та показати їх під час перевірки.

Які ліміти діють на картці?

Існують стандартні ліміти на картці. Можна знімати в банкоматі, але кожен банк має свої обмеження. У "Приваті", наприклад, – 20 тисяч гривень за 3 години. Стандартний ліміт у касі – 300 тисяч гривень, але суму можна збільшити до будь-якої необхідної. Найкраще попередньо зателефонувати до відділення та попередити, що збираєтеся зняти велику суму, тоді співробітники зможуть заздалегідь підготувати гроші.

Також за бажанням клієнта ліміт можна знизити.

Якщо у вас все ще залишилися питання або ви вже вирішили відкрити картку, можна звернутися до будь-якого відділення ПриватБанку або зателефонувати за номером 3700 для більш детальної консультації. А відповіді на найпоширеніші питання можна знайти тут.

Сучасні банківські продукти здатні спростити життя бізнесмена. Без правильного обліку, доступу до своїх грошей та можливості швидко отримати кредитні кошти для поповнення обороту будь-яке підприємство рано чи пізно зіткнеться з проблемами. Убезпечити себе легко – вибирайте найкращі банківські продукти та тримайте руку на пульсі.