Як носити легінси восени-взимку 2021 року: ідеї готових образів.

Легінси завжди були одним з найзручніших та найпрактичніхих елементів осінньо-зимового гардеробу. При належному підході, вони можуть перетворитися зі спортивного та повсякденного одягу на частину стильного образу, повідомляє Обозреватель.

Далі свіжі та трендові ідеї, з чим одягнути облягаючі легінси, щоб виглядати елегантно та не вульгарно. Головне правило такого образу – багатошаровість.

Легінси та сорочка

Щоб наряд не здавався надто відвертим, варто обрати на верх оверсайз. Вільна, подовжена сорочка в поєднанні з легінсами додасть образу офіційності та елегантності.

Легінси в поєднанні з вільною сорочкою

Легінси з сукнею

Дизайнери радять не боятися міксувати різні стилі. Так народилася ідея одягати напівпрозору сукню зі спортивними легінсами, яка вже демонструється на показах.

Легінси з напівпрозорою сукнею

Легінси та оверсайз жакет

Широкі піджаки та жакети – також важливий діловий атрибут в осінню пору. Їх можна легко стилізувати з класичними чорними легінсами та не втратити при цьому елегантність образу.

Легінси з оверсайз жакетом

Легінси та світшот

Якщо подія не вимагає офіційно-ділового стилю, можна доповними легінси спортивним верхом. Світшоти та худі додадуть затишності в день та зігріють у холодну пору.

Легінси з світшотом

Легінси та лофери

Спортивні легінси не вимагають обов'язково такого ж взуття. На суху погоду можна витягнути з шафи класичні лофери і сміливо вирушати на прогулянку чи роботу.