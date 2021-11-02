Садок, який "збудував" Зеленський: приклад Хмельницької області

У Чемеровецькій сільській громаді Хмельницької області завершилася реконструкція ясел-саду "Дзвіночок" у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Про це, посилаючись на прес-службу Хмельницької ОДА, повідомляє Обозреватель.

Садок збудували 50 років тому, а зараз капітально оновили. Діти Чемеровецької громади відвідуватимуть новий, сучасний садок із зручними, світлими кімнатами та безпечним дитячим майданчиком.

Садочок капітально оновили. Джерело: Хмельницька ОДА

Садок має зручні, світлі кімнати та безпечний дитячий майданчик. Джерело: Хмельницька ОДА

Загальна вартість реконструкції дитячого ясла-садка “Дзвіночок” складає 7,98 млн грн. Джерело: Хмельницька ОДА

"Переконаний, їм тут буде затишно та весело" , – зазначив голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій.

Для потреб маломобільних громадян у садочку встановили пандус для заїзду, забезпечивши відповідну ширину та конструкцію дверей. Також облаштували спеціальний санвузол.

Загальна вартість реконструкції дитячого ясла-садка “Дзвіночок” складає 7,98 млн грн, з яких 7,16 млн гривень – кошти державного фонду регіонального розвитку, а 796 тис. гривень – місцевого бюджету.