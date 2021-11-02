Cupra створює швидкий електричний кросовер

Компанія Cupra розробляла Born, спортивну версію електричного Volkswagen ID.3, із залученням гонщиків. Спортсмени Маттіас Екстрем і Жені Хорді відточують керованість електромобіля в різних умовах, повідомляє РБК-Україна.

Екстрем, дворазовий чемпіон DTM і чемпіон світу з ралі-кросу FIA, і Жені, переможець 24-годинних гонок на витривалість у Ле-Мані, кажуть, що їм було поставлено завдання визначити межу можливостей машини на трасі, щоб він добре керувався в будь-яких умов.

"Ми хочемо, щоб автомобілі Cupra були точними в керуванні, динамічними і передавали водієві характер дороги. Це те, що ці професійні водії дуже добре вміють визначати, тому ми використовуємо їхній досвід та поради у доведенні нового продукту", - сказала Марта Альмуні, технічний директор розвитку Born.

Пілоти вправлялися на замерзлому озері Лапландії. Але випробування не обмежувалися лише крижаним треком.

"Сухий, мокрий і крижаний асфальт, гравій, сніг, ґрунтова дорога та слизькі поверхні. Ми подбали про те, щоб машина працювала однаково добре на будь-якому покритті. Cupra Born настільки універсальний, що підходить для всіх, від найобережнішого водія до людини, яка шукає максимальне задоволення від водіння" , - сказав Екстрем.

Пілоти також брали участь у налаштуванні кермового управління Born, коригували форму кермового колеса і навіть вплинули на форму та розмір педалей.

Для більшого драйву на трасі Cupra отримає систему e-Boost. Ця функція на короткий час дає водієві додаткові 27 л. Вона активується на швидкостях від 80 до 120 км/год у збільшує потужність силової установки машини з 201 до 228 к.с.